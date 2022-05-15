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Росія ліквідувала останню платформу для діалогу з нею, - МЗС Німеччини

Фото: Анналена Бербок, Федеральний міністр закордонних справ Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Діалог між країнами повинен завжди бути. Однак, Росія знищила усі платформи для контакту з нею.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

За словами Бербок, НАТО виступає за світопорядок, який заснований на діалозі. Водночас як зауважила міністр, наразі платформи для контакту з Росією немає, оскільки останнім майданчиком був формат ОБСЄ.

"Навіть ця остання діалогова платформа була ліквідована російською стороною", - заявила міністр МЗС Німеччини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що за словами радника президента Туреччини Ібрагіма Калина, Росія бажає сісти за стіл переговорів не лише з Україною, а й із Заходом та укласти нову велику угоду.

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