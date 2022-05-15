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Россия ликвидировала последнюю платформу для диалога с ней, - МИД Германии

Новина українською →
Воскресенье 15 мая 2022 17:42
Россия ликвидировала последнюю платформу для диалога с ней, - МИД Германии Фото: Анналена Бербок, Федеральный министр иностранных дел Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Диалог между странами должен всегда быть. Однако, Россия уничтожила все платформы для контакта с ней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

По словам Бербок, НАТО выступает за миропорядок, который основан на диалоге. В то же время как отметила министр, пока платформы для контакта с Россией нет, поскольку последней площадкой был формат ОБСЕ.

"Даже эта последняя диалоговая платформа была ликвидирована российской стороной", - заявила министр МИД Германии.

Напомним, РБК-Украина писало, что по словам советника президента Турции Ибрагима Калина, Россия желает сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение.

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