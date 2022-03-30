Россия легализовала "параллельный импорт" без разрешения владельца товарного знака

Правительство России одобрило легализацию "параллельного импорта". Разрешена реализация импортной продукции на территории РФ без разрешения владельца товарного знака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
"Еще один подписанный документ касается так называемого "параллельного импорта". Цель этого механизма - удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя", - сказал он.
Список продукции, которую можно будет ввозить в РФ без разрешения правообладателя, по словам Мишустина, будет утверждаться Минпромторгом РФ по предложениям отраслей.
"Такой подход позволит гарантировать поставки товаров в нашу страну в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков", - сообщил Мишустин.
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