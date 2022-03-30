Росія легалізувала "паралельний імпорт" без дозволу власника товарного знака

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна.

"Ще один підписаний документ стосується так званого "паралельного імпорту". Мета цього механізму-задовольнити попит на товари, що містять результати інтелектуальної діяльності. Досі їх не можна було продати на території нашої країни без дозволу правовласника", - сказав він.

Список продукції, яку можна буде ввозити в РФ без дозволу правовласника, за словами Мшустіна, буде затверджуватися Мінпромторгом РФ за пропозиціями галузей.

"Такий підхід дозволить гарантувати поставки товарів в нашу країну в тому числі всупереч недружнім діям іноземних політиків", - повідомив Мішустін.