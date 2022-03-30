Росія легалізувала "паралельний імпорт" без дозволу власника товарного знака

Уряд Росії схвалив легалізацію "паралельного імпорту". Дозволена реалізація імпортної продукції на території РФ без дозволу власника товарного знака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна.
"Ще один підписаний документ стосується так званого "паралельного імпорту". Мета цього механізму-задовольнити попит на товари, що містять результати інтелектуальної діяльності. Досі їх не можна було продати на території нашої країни без дозволу правовласника", - сказав він.
Список продукції, яку можна буде ввозити в РФ без дозволу правовласника, за словами Мшустіна, буде затверджуватися Мінпромторгом РФ за пропозиціями галузей.
"Такий підхід дозволить гарантувати поставки товарів в нашу країну в тому числі всупереч недружнім діям іноземних політиків", - повідомив Мішустін.
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