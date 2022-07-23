Россия до конца месяца хочет сформировать 16 новых батальонов, - ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью представителя ГУР Вадима Скибицкого для "Радио Свобода" .

По его словам, месяц назад около 50 субъектов РФ получили приказ на формирование добровольческих батальонов численностью от 500 до 600 человек.

"Мы четко знаем, что на сегодняшний день уже сформировано 8 батальонов. Планируется сформировать к концу месяца еще 8 батальонов, это будет 16 батальонов. По нашим оценкам, около 4 тысяч человек в каждом регионе, в том числе в Крыму будет такой батальон. Москва. Санкт-Петербург - все субъекты РФ", - отметил Скибицкий.

Кроме того, в Нижегородской области формируется армейский корпус численностью до 15 000 человек. Украинская сторона не исключает, что он будет переброшен для участия в боевых действиях в Украине.