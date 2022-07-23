Россия до конца месяца хочет сформировать 16 новых батальонов, - ГУР

Российская армия до конца июля планирует сформировать 16 новых батальонов, а также армейский корпус в Нижегородской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью представителя ГУР Вадима Скибицкого для "Радио Свобода".
По его словам, месяц назад около 50 субъектов РФ получили приказ на формирование добровольческих батальонов численностью от 500 до 600 человек.
"Мы четко знаем, что на сегодняшний день уже сформировано 8 батальонов. Планируется сформировать к концу месяца еще 8 батальонов, это будет 16 батальонов. По нашим оценкам, около 4 тысяч человек в каждом регионе, в том числе в Крыму будет такой батальон. Москва. Санкт-Петербург - все субъекты РФ", - отметил Скибицкий.
Кроме того, в Нижегородской области формируется армейский корпус численностью до 15 000 человек. Украинская сторона не исключает, что он будет переброшен для участия в боевых действиях в Украине.
Напомним, ранее глава военной разведки Кирилл Буданов прокомментировал планы России захватить Одессу в 2023 году. По его словам, такая угроза есть, но у украинской армии есть свои соображения на этот счет.
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