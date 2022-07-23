Росія до кінця місяця хоче сформувати 16 нових батальйонів, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю представника ГУР Вадима Скібіцького для "Радіо Свобода" .

За його словами, місяць тому близько 50 суб'єктів РФ отримали наказ на формування добровольчих батальйонів чисельністю від 500 до 600 осіб.

"Ми чітко знаємо, що на сьогоднішній день вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів, це буде 16 батальйонів. За нашими оцінками, близько 4 тисяч осіб в кожному регіоні, в тому числі в Криму буде такий батальйон. Москва. Санкт-Петербург - усі суб'єкти РФ", - зазначив Скібіцький.

Крім того, в Нижегородській області формується армійський корпус чисельністю до 15 000 осіб. Українська сторона не виключає, що він буде перекинутий для участі в бойових діях в Україні.