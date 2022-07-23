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Росія до кінця місяця хоче сформувати 16 нових батальйонів, - ГУР

Фото: представник ГУР Вадим Скібіцький (uacrisis.org)
Автор: Олександр Мороз

Російська армія до кінця липня планує сформувати 16 нових батальйонів, а також армійський корпус в Нижегородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю представника ГУР Вадима Скібіцького для "Радіо Свобода".

За його словами, місяць тому близько 50 суб'єктів РФ отримали наказ на формування добровольчих батальйонів чисельністю від 500 до 600 осіб.

"Ми чітко знаємо, що на сьогоднішній день вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів, це буде 16 батальйонів. За нашими оцінками, близько 4 тисяч осіб в кожному регіоні, в тому числі в Криму буде такий батальйон. Москва. Санкт-Петербург - усі суб'єкти РФ", - зазначив Скібіцький.

Крім того, в Нижегородській області формується армійський корпус чисельністю до 15 000 осіб. Українська сторона не виключає, що він буде перекинутий для участі в бойових діях в Україні.

Нагадаємо, раніше глава військової розвідки Кирило Буданов прокоментував плани Росії захопити Одесу в 2023 році. За його словами, така загроза є, але в української армії є свої міркування з цього приводу.

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