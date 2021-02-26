Россия, Китай и терроризм: Столтенберг назвал главные угрозы НАТО и ЕС

Главными угрозам НАТО и Европейского союза остаются Россия, Китай, терроризм и кибератаки. А сегодня добавился еще и кризис здравоохранения, связанный с пандемией COVID.
Об этом по прибытии на саммит лидеров ЕС в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, в условиях пандемии главной задачей НАТО было не допустить, чтобы кризис здравоохранения стал кризисом безопасности.
"Потому что все угрозы, которые были до пандемии, остались. Это агрессия России, терроризм, кибератаки, подъем Китая и климатические изменения. Одна страна или континент не смогут справиться, но смогут вместе", - добавил Столтенберг.
Он также приветствовал сигнал от американского президента Джо Байдена, который выступил за усиление связи между Европой и США.
Напомним, ранее Столтенберг провел переговоры с президентом Украины Владимир Зеленский, который заявил, что ближайшей целью Киева является получение плана действий относительно членства в НАТО.
Министр обороны Андрей Таран заявлял, что ведомство делает для этого все возможное.