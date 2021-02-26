Росія, Китай і тероризм: Столтенберг назвав головні загрози НАТО та ЄС

Головними загрозами НАТО і Європейського союзу залишаються Росія, Китай, тероризм і кібератаки. А сьогодні додалася ще й криза охорони здоров'я, пов'язаний з пандемією COVID.

Про це після прибуття на саміт лідерів ЄС в Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, в умовах пандемії головним завданням НАТО було не допустити, щоб криза охорони здоров'я стала безпековою кризою.

"Тому що всі загрози, які були до пандемії, залишилися. Це агресія Росії, тероризм, кібератаки, підйом Китаю і кліматичні зміни. Одна країна або континент не зможуть впоратися, але зможуть разом", - додав Столтенберг.

Він також привітав сигнал від американського президента Джо Байдена, який виступив за посилення зв'язку між Європою і США.