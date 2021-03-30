Россия и Китай объединяют усилия для противостояния Западу, - Боррель

Но и в этом случае будущий геополитический ландшафт многополярного мира не будет простым, добавил он.

Сближение России и Китая основано прежде всего на отвержении демократических ценностей и противодействии тому, что обе страны считают "вмешательством" в свои внутренние дела, отметил глава дипломатии ЕС. По словам Борреля, Москва и Пекин пользуются похожим языком, говоря о странах Запада.

Обе страны хотят усилить экономическую независимость от западных государств, указал европейский дипломат.

Однако КНР обладает явным преимуществом перед РФ, добавил он. Россия никогда не являлась экономическим соперником или крупным торговым партнером Запада, Китай же представляет собой вторую экономику мира и важного партнера как для ЕС, так и для США, подчеркнул Боррель.