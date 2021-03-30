Росія і Китай єднають зусилля для протистояння Заходу, - Боррель

Але і в цьому випадку майбутній геополітичний ландшафт багатополярного світу не буде простим, додав він.

Зближення Росії і Китаю засноване перш за все на відкиданні демократичних цінностей і протидії того, що обидві країни вважають "втручанням" у свої внутрішні справи, зазначив глава дипломатії ЄС. За словами Борреля, Москва і Пекін користуються схожим мовою, кажучи про країни Заходу.

Обидві країни хочуть посилити економічну незалежність від західних держав, зазначив європейський дипломат.

Проте КНР володіє явною перевагою перед РФ, додав він. Росія ніколи не була економічним суперником або великим торговельним партнером Заходу, Китай ж являє собою другу економіку світу і важливого партнера як для ЄС, так і для США, підкреслив Боррель.