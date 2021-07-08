Россия и Китай наращивают количество ядерного оружия, - Пентагон

В документе, который обнародовал Пентагон, отмечается, что Российская Федерация и Китай, начиная с 2010 года, продолжают наращивать количество ядерного оружия.

В частности, потенциальные противники США разрабатывают и новые типы ядерного оружия. Россия занимается модернизацией старых советских ядерных систем и работает над пусковыми установками.

"Они также разрабатывают три новые системы ядерного оружия межконтинентальной дальности; гиперзвуковой планирующий аппарат; ядерную крылатую ракету наземного базирования с ядерной установкой, и автономную подводную торпеду с ядерной установкой и ядерным двигателем", – сообщает издание.

Китай, со своей стороны: