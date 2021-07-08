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Россия и Китай наращивают количество ядерного оружия, - Пентагон

Автор: Сергей Пышкин

Согласно информации Пентагона, с 2010 года Россия и Китай продолжают разрабатывать новые ядерные бомбы. США, тем временем уменьшает весомость ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Drive.

В документе, который обнародовал Пентагон, отмечается, что Российская Федерация и Китай, начиная с 2010 года, продолжают наращивать количество ядерного оружия.

В частности, потенциальные противники США разрабатывают и новые типы ядерного оружия. Россия занимается модернизацией старых советских ядерных систем и работает над пусковыми установками.

"Они также разрабатывают три новые системы ядерного оружия межконтинентальной дальности; гиперзвуковой планирующий аппарат; ядерную крылатую ракету наземного базирования с ядерной установкой, и автономную подводную торпеду с ядерной установкой и ядерным двигателем", – сообщает издание.

Китай, со своей стороны:

  • создал мобильную стратегическую межконтинентальную баллистическую ракету;
  • создал ракету шахтного базирования;
  • начал эксплуатацию современной подводной лодки с ядерными баллистическими ракетами.
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