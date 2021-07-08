Росія та Китай нарощують кількість ядерної зброї, - Пентагон

У документі, який оприлюднив Пентагон, зазначається, що Російська Федерація та Китай, починаючи з 2010 року, продовжують нарощувати кількість ядерної зброї.

Зокрема, потенційні противники США розробляють й нові типи ядерної зброї. Росія займається модернізацією старих радянських ядерних систем та працює над пусковими установками.

"Вони також розробляють три нові системи ядерної зброї міжконтинентальної дальності; гіперзвуковий плануючий апарат; ядерну крилату ракету наземного базування з ядерною установкою, і автономну підводну торпеду з ядерною установкою та ядерним двигуном", – повідомляє видання.

Китай, зі свого боку: