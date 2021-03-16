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Россия, Китай и изменение климата: Столтенберг назвал главные вызовы для НАТО

Новина українською → Брюссель, Вторник 16 марта 2021 16:20
Россия, Китай и изменение климата: Столтенберг назвал главные вызовы для НАТО Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время презентации доклада о работе альянса в 2020 году назвал главные вызовы для организации. По его словам, это поведение России, подъем Китая и изменения климата.

Об этом шла речь на брифинге в Брюсселе.

Столтенберг призвал страны и континенты работать вместе для противостояния этим вызовам.

"Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения - вызовы, которые остались. Ни одна страна и ни один континент не справится самостоятельно. Поэтому нам нужно работать вместе в стратегической солидарности", - сказал он.

Генсек НАТО добавил, что Россия и Китай все теснее работают вместе, например, проводят совместные военные учения.

"Все это вместе определяет вызовы для НАТО в будущем. И вот почему важно, что НАТО продолжает адаптироваться под вызовы авторитарного Китая и более агрессивной России", - заявил Столтенберг.

Напомним, недавно Столтенберг заявил об отсутствии угроз со стороны Китая и России для стран-участниц НАТО. По его словам, это заслуга альянса.

Добавим, на прошлой неделе в Черном море состоялись военные учения НАТО.

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