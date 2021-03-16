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Росія, Китай та зміна клімату: Столтенберг назвав головні виклики для НАТО

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 16 березня 2021 16:20
Росія, Китай та зміна клімату: Столтенберг назвав головні виклики для НАТО Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час презентації доповіді про роботу альянсу у 2020 році назвав головні виклики для організації. За його словами, це поведінка Росії, підйом Китаю та зміни клімату.

Про це йшлося на брифінгу в Брюсселі.

Столтенберг закликав країни та континенти працювати разом для протистояння цим викликам.

"Дестабілізуюча поведінка Росії, тероризм, кібератаки, технології, підйом Китаю та кліматичні зміни - виклики, які залишилися. Жодна країна і жоден континент не впорається самотужки. Тому нам потрібно працювати разом в стратегічній солідарності", - сказав він.

Генсек НАТО додав, що Росія та Китай все тісніше працюють разом, наприклад, проводять спільні військові навчання.

"Все це разом визначає виклики для НАТО в майбутньому. І от чому важливо, що НАТО продовжує адаптуватися під виклики авторитарного Китаю та більш агресивної Росії", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, нещодавно Столтенберг заявив про відсутність загроз з боку Китаю та Росії для країн-учасниць НАТО. За його словами, це заслуга альянсу.

Додамо, минулого тижня у Чорному морі відбулися військові навчання НАТО.

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