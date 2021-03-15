Сейчас нет угрозы со стороны России или Китая и это заслуга НАТО, - Столтенберг

Со стороны России или Китая нет угроз для стран-членов НАТО. И это является заслугой организации.

Об этом заявил генсекретарь организации Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.

Он отметил, что сам факт существования НАТО привел к отсутствия угроз со стороны этих двух стран.

"Не вижу любой угрозы или перспектив военного нападения на страны-члены НАТО. И одной из причин этого является сам факт существования организации. В случае нападения будет реакция всех союзников. Благодаря такому механизму, мы сохраняем мир более 70 лет", - сказал генсек НАТО.