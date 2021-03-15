ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сейчас нет угрозы со стороны России или Китая и это заслуга НАТО, - Столтенберг

Новина українською → Брюссель, Понедельник 15 марта 2021 16:37
Сейчас нет угрозы со стороны России или Китая и это заслуга НАТО, - Столтенберг Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Со стороны России или Китая нет угроз для стран-членов НАТО. И это является заслугой организации.

Об этом заявил генсекретарь организации Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.

Он отметил, что сам факт существования НАТО привел к отсутствия угроз со стороны этих двух стран.

"Не вижу любой угрозы или перспектив военного нападения на страны-члены НАТО. И одной из причин этого является сам факт существования организации. В случае нападения будет реакция всех союзников. Благодаря такому механизму, мы сохраняем мир более 70 лет", - сказал генсек НАТО.

Ранее, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о стремлении Украины увеличить участие в миссиях и операциях НАТО. Она встретилась с командующим Сухопутных войск НАТО в Европе Роджером Клутье.

Также 10 марта самолеты четырех стран НАТО провели тренировку по взаимодействию в боевых условиях над Черным морем. Французские истребители имитировали атаку на группу тральщиков, которые следовали в Одессу, а три румынских истребители защищали корабли от условных противников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире НАТО
NEWS
"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе
"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе
DAILY
Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун"