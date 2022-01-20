UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия, Китай и Иран проведут третьи совместные военные учения в Индийском океане

Автор: Мария Кучерявец

В пятницу, 21 января Россия Китай и Иран начнут третьи совместные военно-морские учения. Они будут проходить в акватории Индийского океана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, которое ссылается на комментарий официального представителя вооруженных сил Ирана в связях с общественностью Мустафы Таджолдина, учения "Пояс морской безопасности 2022" пройдут на севере Индийского океана.

По его словам, они станут третьими совместными военно-морскими учениями трех стран, которые начались в 2019 году и будут продолжаться в дальнейшем.

"Целью этих учений является укрепление безопасности и ее основ в регионе, а также расширению многостороннего сотрудничества между тремя странами для совместной поддержки мира во всем мире, безопасности на море и создания морского сообщества с общим будущим", - рассказал Таджолдін.

Известно, что учения охватывают различные тактические упражнения, такие как спасение сгорающего судна, освобождение захваченного судна и стрельба по воздушным целям в ночное время.

Напомним, Россия в оккупированном Крыму провела военные учения с привлечением боевых расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С".

Кроме того, стало известно, что в Беларусь прибыли первые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Там готовятся до начала военных учений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайИранВоенные учения