Россия, Китай и Иран проведут третьи совместные военные учения в Индийском океане

По информации издания, которое ссылается на комментарий официального представителя вооруженных сил Ирана в связях с общественностью Мустафы Таджолдина, учения "Пояс морской безопасности 2022" пройдут на севере Индийского океана.

По его словам, они станут третьими совместными военно-морскими учениями трех стран, которые начались в 2019 году и будут продолжаться в дальнейшем.

"Целью этих учений является укрепление безопасности и ее основ в регионе, а также расширению многостороннего сотрудничества между тремя странами для совместной поддержки мира во всем мире, безопасности на море и создания морского сообщества с общим будущим", - рассказал Таджолдін.

Известно, что учения охватывают различные тактические упражнения, такие как спасение сгорающего судна, освобождение захваченного судна и стрельба по воздушным целям в ночное время.