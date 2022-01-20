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В оккупированном Крыму провели учения по перехвату низколетящих и малоскоростных целей

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Крым, Четверг 20 января 2022 09:17
В оккупированном Крыму провели учения по перехвату низколетящих и малоскоростных целей Фото: оккупированный Крым (facebook.com aksenov.rk)
Автор: Ольга Белей

Боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" совместно с подразделениями противовоздушной обороны Черноморского флота провели тренировку по перехвату низколетящих и малоскоростных целей в оккупированном Крыму. Всего в ходе учения было уничтожено более 30 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новый Севастополь".

"В ходе учения расчеты радиолокационных станций флота и ЗРПК "Панцирь-С" отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению воздушных целей, заданных электронным способом", - пишет издание.

Кроме того, военнослужащие оккупированного Крыма в рамках учения выполнили мероприятия по смене огневых позиций и маскировке новых позиционных районов, а также отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника на колонну военной техники в ходе совершения марша.

"Всего в ходе учения было уничтожено более 30 воздушных целей - нарушителей условной воздушной границы", - пишет издание.

Напомним, 19 января в Беларусь прибыли первые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Готовятся к началу военных учений.

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