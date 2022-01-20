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Росія, Китай та Іран проведуть треті спільні військові навчання в Індійському океані

Автор: Марія Кучерявець

У п'ятницю, 21 січня Росія Китай та Іран розпочнуть треті спільні військово-морські навчання. Вони проходитимуть в акваторії Індійського океану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, яке посилається на коментар офіційного представника збройних сил Ірану у зв'язках із громадськістю Мустафи Таджолдіна, навчання "Пояс морської безпеки 2022" пройдуть на півночі Індійського океану.

За його словами, вони стануть третіми спільними військово-морськими навчаннями трьох країн, які почалися у 2019 році і продовжуватимуться надалі.

"Метою цих навчань є зміцнення безпеки та її основ у регіоні, а також розширення багатосторонньої співпраці між трьома країнами для спільної підтримки миру у всьому світі, безпеки на морі та створення морської спільноти із спільним майбутнім", - розповів Таджолдін.

Відомо, що навчання охоплюють різні тактичні вправи, такі як порятунок судна, що згорає, звільнення захопленого судна і стрілянина по повітряних цілях в нічний час.

Нагадаємо, Росія в окупованому Криму провела військові навчання із залученням бойових розрахунків зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРПК) "Панцир-С".

Крім того, стало відомо, що до Білорусі прибули перші підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Там готуються до початку військових навчань.

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Російська ФедераціяКитайІранВійськові навчання