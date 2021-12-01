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Россия изображает Украину агрессором, чтобы оправдать будущие военные акции, - США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия пытается представить Украину агрессором, чтобы оправдать свои будущие военные акции. При этом Москва вынашивает планы по дестабилизации Украины изнутри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, США обеспокоены данными о том, что Россия разработала планы по агрессии против Украины. При этом Москва рассчитывает дестабилизировать обстановку в стране изнури, а также готовит крупномасштабные военные операции.

Блинкен напомнил, что аналогичный сценарий Россия реализовала в Украине в 2014 году.

"Они (Россия, - ред.) активизировали распространение дезинформации, изображая Украину агрессором, чтобы оправдать запланированные военные акции", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь уточнил, что в последние дни наблюдается более чем десятикратный прирост пропаганды против Украины в соцсетях. Блинкен добавил, что последний раз такая активность России в информационном пространстве наблюдалась в 2014 году перед вторжением на украинскую территорию.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности стран-участниц Альянса ввести против России санкции, в том числе в случае агрессии против Украины.

Отметим, по данным украинской разведки Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января - начале февраля.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЭнтони Блинкен