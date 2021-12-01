Росія зображує Україну агресором, щоб виправдати майбутні військові акції, - США

За його словами, США стурбовані даними про те, що Росія розробила плани щодо агресії проти України. При цьому Москва розраховує дестабілізувати обстановку в країні, а також готує великомасштабні військові операції.

Блінкен нагадав, що аналогічний сценарій Росія реалізувала в Україні у 2014 році.

"Вони (Росія, - ред.) активізували поширення дезінформації, зображуючи Україну агресором, щоб виправдати заплановані військові акції", - підкреслив Блінкен.

Держсекретар уточнив, що в останні дні спостерігається більш ніж десятикратний приріст пропаганди проти України в соцмережах. Блінкен додав, що останній раз така активність Росії в інформаційному просторі спостерігалася у 2014 році перед вторгненням на українську територію.