Россия истощена и не может наступать на нескольких фронтах одновременно, - Данилов

По его словам, после первых ошибок РФ "нашла тактику, которая работает".

Как объясняет Данилов, если на начальном этапе вторжения враг пытался прорваться вглубь украинской территории, когда оккупанты в значительной степени потерпели неудачу и потеряли элитные подразделения, то теперь россияне наступают шагами под прикрытием артиллерии.

"Россия накапливает большое количество артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которым украинские военные не в состоянии справиться, и это дает россиянам преимущество", - рассказывает Данилов.

При этом, как отмечает секретарь СНБО, пока Украина должна вести оборонительную войну.

"Прибытие в прошлом месяце американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS позволило Украине нанести удар именно по тем российским целям, которые ранее были вне досягаемости украинского оборудования. Россияне беззащитны перед ними (HIMARS - ред.)", - отмечает Данилов.

Он также добавил, что украинские силы использовали настолько вооружение и боеприпасы советских времен, что постепенно ей необходимо будет полагаться на вооружение НАТО.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что Украина способна одержать победу в войне с Россией до конца года, но для этого должно сойтись несколько факторов.

Также секретарь СНБО рассказал, чего на самом деле добился Кремль в Украине.

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