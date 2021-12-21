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Россия испытала крылатую ракету в Японском море

Автор: Ольга Белей

Дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" из акватории Японского моря поразила крылатой ракетой "Калибр" береговую цель. Она располагалась на расстоянии более 1 тысячи километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Новейшая дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели из подводного положения", - пишет издание.

Как стало известно, ракета поразила береговую мишень на тактическом поле Сюркум в расчетное время.

"Дальность стрельбы превысила 1 тысячу километров", - сообщают в Минобороны РФ.

По информации пресс-службы ведомства, непосредственно перед выполнением пуска подводники совершили тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач.

"Экипаж подводной лодки при выполнении учебной задачи провел комплекс тренировок и упражнений по предназначению с отработкой алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы высокоточным оружием", - уточнили в Минобороны РФ.

Стоит отметить, что подлодки относятся к третьему поколению больших дизель-электрических субмарин и являются одними из самых малошумных в мире. Они имеют длину 74 метра, максимальное водоизмещение более 3 900 тонн, рабочую глубину погружения - 240 метров, предельную - 300 метров, дальность хода - 7 500 миль. Основное ударное вооружение подводной лодки - ракеты "Калибр".

Напомним, аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан сообщил, что Украина нуждается в сотнях ракет Javelin, чтобы отразить возможное наступление российских войск.

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Ракетные испытания