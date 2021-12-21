Росія випробувала крилату ракету в Японському морі

"Новітній дизельний підводний човен "Петропавловськ-Камчатський" в акваторії Японського моря здійснив пуск крилатої ракети комплексу "Калібр" по наземній цілі з підводного положення", - пише видання.

Як стало відомо, ракета вразила берегову мішень на тактичному полі Сюркум в розрахунковий час.

"Дальність стрільби перевищила 1 тисячу кілометрів", - повідомляють в Міноборони РФ.

За інформацією прес-служби відомства, безпосередньо перед виконанням пуску підводники здійснили тактичний маневр потайного виходу в район виконання завдань.

"Екіпаж підводного човна при виконанні навчального завдання провів комплекс тренувань і вправ по призначенню з відпрацюванням алгоритму дій при проведенні ракетної стрільби високоточною зброєю", - уточнили в Міноборони РФ.

Варто відзначити, що підводні човни відносяться до третього покоління великих дизель-електричних субмарин і є одними з найбільш малошумних в світі. Вони мають довжину 74 метри, максимальна водотоннажність понад 3 900 тонн, робочу глибину занурення - 240 метрів, граничну - 300 метрів, дальність ходу - 7 500 миль. Основне ударне озброєння підводного човна - ракети "Калібр".