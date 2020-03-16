Россия использует ПАСЕ для легитимизации аннексии Крыма, - Мережко

Россия использует Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в пропагандистских целях, в том числе и для легитимизации аннексии Крыма. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-президент ПАСЕ и глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко.

Он отметил, что данный факт не скрывает один из членов российской делегации.

"Он сказал, что факт возвращения российской делегации, а туда также входят те, кто избирался на так называемых "выборах" в оккупированном Крыму - это косвенное признание законности и правомерности, с их точки зрения, присоединения ими Крыма. И это такой шаг. Хотя в заключении Венецианской комиссии было подчеркнуто, что это нельзя рассматривать как легитимизацию. Но, несмотря на это, россияне будут подавать это так как минимум для внутреннего потребления", - сказал Мережко.

Напомним, 29 января ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. За возвращение полномочий проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.

По словам Мережко, возвращение российской делегации в ПАСЕ является больше политическим решением Франции и Германии, которое принималось за пределами Ассамблеи.