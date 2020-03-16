ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вице-президент ПАСЕ пояснил, почему Россию вернули в Ассамблею

Новости » Политика     16.03.2020 - 09:51
Вице-президент ПАСЕ пояснил, почему Россию вернули в Ассамблею
Фото: Александр Мережко (РБК-Украина)

Возвращение РФ в ПАСЕ является больше политическим решением Франции и Германии

Возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) является политическим решением со стороны Германии и Франции. Об этом заяви вице-президент ПАСЕ Александр Мережко в интервью РБК-Украина.

По его словам, решение о возвращении российской делегации принималось не столько в аппарате ПАСЕ, сколько на пределами Ассамблеи.

"Возможно, это решение принималось из политических и экономических соображений, ведь Франция и Германия заинтересованы в бизнесе с Россией. Французские и немецкие лидеры думают о своих избирателях и состоянии экономики. Это проблема, которая их беспокоит. А вопрос России и Украины, к сожалению, находится на периферии их интересов, как мне кажется", - сказал Мережко.

Напомним, 29 января ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. За ратификацию полномочий делегации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.

После решения о возвращении делегации России некоторые европейские делегации подписали декларацию о несогласии. В частности, против такого решения ПАСЕ выступили делегации Украины, стран Балтик+, Великобритании, Грузии, Исландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии и Швеции.

Разногласия между Украиной и Венгрией в вопросе нацменьшинств остаются, - Мережко Мережко: Украину поддерживают независимо от того, кто является президентом США
Новости Украины ПАСЕРоссийская ФедерацияУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь