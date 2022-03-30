Россия использует мины в Черном море, захваченные в 2014 году, - МИД

Морские мины, обнаруженные возле побережья Турции и Румынии, не состоят на учете в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Эти мины были захвачены Россией в 2014 году после оккупации Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
В ведомстве напомнили, что 26-28 марта 2022 года возле побережья Турции и Румынии были обнаружены дрейфующие морские мины. После их идентификации удалось установить, что на начало текущего года эти боеприпасы не состояли на учете Военно-морских сил ВСУ.
"Эти мины были захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году во время военного вторжения и временной оккупации Россией украинского города Севастополь", - подчеркивается в сообщении МИД.
Там отметили, что Россия, используя морские мины из захваченных в 2014 году, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами. Кроме того, такими действиями Москва пытается скрыть свою незаконную деятельность в Черном море и уклониться от ответственности за военные преступления и морской разбой.
Напомним, 22 марта ВМС Турции предупредили о минной опасности в западной акватории Черного моря. Спустя несколько дней Анкара закрыла Босфорский залив из-за обнаруженной плавучей мины.
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