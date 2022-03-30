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Росія використовує міни в Чорному морі, захоплені в 2014 році, - МЗС

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Київ, Середа 30 березня 2022 00:37
Росія використовує міни в Чорному морі, захоплені в 2014 році, - МЗС Фото: Росія використовує в Чорному морі міни, захоплені в 2014 році (mill.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Морські міни, виявлені біля узбережжя Туреччини і Румунії, не перебувають на обліку в Збройних силах України (ЗСУ). Ці міни були захоплені Росією у 2014 році після окупації Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

У відомстві нагадали, що 26-28 березня 2022 року біля узбережжя Туреччини і Румунії були виявлені дрейфуючі морські міни. Після їх ідентифікації вдалося встановити, що на початок поточного року ці боєприпаси не перебували на обліку Військово-Морських сил ЗСУ.

"Ці міни були захоплені збройними силами РФ в 2014 році під час військового вторгнення і тимчасової окупації Росією українського міста Севастополь", - підкреслюється в повідомленні МЗС.

Там зазначили, що Росія, використовуючи морські міни із захоплених у 2014 році, свідомо вдається до провокацій і дискредитації України перед міжнародними партнерами. Крім того, такими діями Москва намагається приховати свою незаконну діяльність в Чорному морі і ухилитися від відповідальності за військові злочини і морський розбій.

Нагадаємо, 22 березня ВМС Туреччини попередили про мінну небезпеку у Західній акваторії Чорного моря. Через кілька днів Анкара закрила Босфорську затоку через виявлену плавучу міну.

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