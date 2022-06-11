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Россия использует голод в качестве оружия, - министр сельского хозяйства Германии

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Киев, Суббота 11 июня 2022 02:57
Россия использует голод в качестве оружия, - министр сельского хозяйства Германии Россия использует голод в качестве оружия (Фото: Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Длительной блокировкой украинских портов Россия намеренно превращает голод в оружие. Об этом заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Это особенно отвратительная война, в которой участвует Россия", — сказал Оздемир во время визита в Киев в пятницу. Немецкий министр также обсудил с украинскими экономистами альтернативные способы экспорта зерна из Украины.

По данным ООН, война России против Украины может привести к голоду 49 миллионов человек из-за ее разрушительного воздействия на мировые запасы продовольствия и рост цен.

Ранее сообщалось, что развязанная Россией война против Украины грозит серьезными последствиями для всего мира. В ООН предупредили об экономическом и социальном хаосе.

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