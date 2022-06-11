Россия использует голод в качестве оружия, - министр сельского хозяйства Германии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Это особенно отвратительная война, в которой участвует Россия", — сказал Оздемир во время визита в Киев в пятницу. Немецкий министр также обсудил с украинскими экономистами альтернативные способы экспорта зерна из Украины.

По данным ООН, война России против Украины может привести к голоду 49 миллионов человек из-за ее разрушительного воздействия на мировые запасы продовольствия и рост цен.