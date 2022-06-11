Росія використовує голод як зброю, - міністр сільського господарства Німеччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Це особливо огидна війна, в якій бере участь Росія", - сказав Оздемір під час візиту до Києва в п'ятницю. Німецький міністр також обговорив з українськими економістами альтернативні способи експорту зерна з України.

За даними ООН, війна Росії проти України може призвести до голоду 49 мільйонів людей через її руйнівний вплив на світові запаси продовольства і зростання цін.