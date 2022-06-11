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Росія використовує голод як зброю, - міністр сільського господарства Німеччини

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Київ, Субота 11 червня 2022 02:57
Росія використовує голод як зброю, - міністр сільського господарства Німеччини Росія використовує голод як зброю (credit: Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Тривалим блокуванням українських портів Росія навмисно перетворює голод на зброю. Про це заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це особливо огидна війна, в якій бере участь Росія", - сказав Оздемір під час візиту до Києва в п'ятницю. Німецький міністр також обговорив з українськими економістами альтернативні способи експорту зерна з України.

За даними ООН, війна Росії проти України може призвести до голоду 49 мільйонів людей через її руйнівний вплив на світові запаси продовольства і зростання цін.

Раніше повідомлялося, що розв'язана Росією війна проти України загрожує серйозними наслідками для всього світу. В ООН попередили про економічний і соціальний хаос.

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