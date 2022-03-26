Россия использует экстремистов из США для своей пропаганды, - СНБО

Россия использует американских экстремистов для своей интернациональной пропаганды. В последние дни страна-агрессор распространяет информацию об экс-военном США Генри Хоефта, который якобы "покинул ряды теробороны Украины из-за недостатка оружия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Как пояснили в ведомстве, на самом деле с самого начала задачей Хоэфта было создание для российской пропаганды ролика, который дискредитирует ВСУ и иностранный легион.

"Генри Хоефт - представитель американского экстремистского движения "Бугалу Бойз", который штурмовал Капитолий в январе 2021 года, когда в результате вооруженного столкновения погибли люди. Иностранные сми пытались связаться с Хоефтом, чтобы узнать, почему он сбежал из Украины, сделав из себя гуманитарного работника, но учетной записи TikTok, который он использовал для документирования своей поездке в Украину, больше не существует". - рассказали в СНБО.

Также там отметили, что экстремист не выходит на связь и в других соцсетях.

"Помните, что вся информация, обнародованная даже в западных СМИ, требует тщательной проверки!"- призвали в ведомстве.

Напомним, прокуратура Луганской области открыла уголовное дело против российского чиновника. Он распространял оккупационные настроения и подстрекал население.

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