Росія використовує екстремістів з США для своєї пропаганди, - РНБО

Росія використовує американських екстремістів для своєї інтернаціональної пропаганди. Останніми днями країна-агресор поширює інформацію про екс-військового США Генрі Хоефта, який начебто "покинув лави тероборони України через нестачу зброї".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центра протидії дезінформації при РНБО України.

Як пояснили у відомстві, насправді з самого початку завданням Хоефта було створення для російської пропаганди ролика, який дискредитує ЗСУ та іноземний легіон.

"Генрі Хоефт - представник американського екстремістського руху "Бугалу Бойз", який штурмував Капітолій у січні 2021 року, коли внаслідок озброєного зіткнення загинули люди. Іноземні медіа намагалися зв’язатися з Хоефтом, щоб дізнатися, чому він втік з України, вдавши з себе гуманітарного працівника, але облікового запису TikTok, який він використав для документування своєї подорожі до України, більше не існує". - розповіли в РНБО.

Також там зазначили, що екстреміст не виходить на зв’язок і в інших соцмережах.

"Пам’ятайте, що вся інформація, оприлюднена навіть у західних ЗМІ, потребує ретельної перевірки!" - закликали у відомстві.

Нагадаємо, прокуратура Луганської області відкрила кримінальну справу проти російського посадовця. Він розповсюджував окупаційні настрої та підбурював населення.

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