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Россия использует Донбасс как полигон для испытания нового вооружения, - ВСУ

Автор: Андрей Василюк

Россия использует территорию Донецкой и Луганской областей как полигон для испытания нового вооружения. Ситуация в зоне ООС остается напряженной и имеет тенденцию к обострению.

Об этом во время встречи с командующим Сухопутных войск ВС Турецкой Республики заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сирський, передает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Сирский отметил, что ВС Украины противостоят террористической группировке, в состав которого входят регулярные подразделения ВС РФ.

"Ситуация остается напряженной и имеет тенденцию к обострению. Агрессор использует территорию Донецкой и Луганской областей как полигон для испытания нового вооружения", - сказал генерал.

В то же время Украина, по его словам, несмотря на сложную ситуацию, достигла значительных успехов в оснащении Вооруженных Сил вооружением и военной техникой.

Напомним, недавно на Донбассе обнаружили два объекта скопления военной техники боевиков. Концентрация боевиков происходит в Горловке и Моспино.

В течение минувших суток, 24 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Оккупанты стреляли из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

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