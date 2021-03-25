Россия использует Донбасс как полигон для испытания нового вооружения, - ВСУ

Россия использует территорию Донецкой и Луганской областей как полигон для испытания нового вооружения. Ситуация в зоне ООС остается напряженной и имеет тенденцию к обострению.

Об этом во время встречи с командующим Сухопутных войск ВС Турецкой Республики заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сирський, передает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook .

Сирский отметил, что ВС Украины противостоят террористической группировке, в состав которого входят регулярные подразделения ВС РФ.

"Ситуация остается напряженной и имеет тенденцию к обострению. Агрессор использует территорию Донецкой и Луганской областей как полигон для испытания нового вооружения", - сказал генерал.

В то же время Украина, по его словам, несмотря на сложную ситуацию, достигла значительных успехов в оснащении Вооруженных Сил вооружением и военной техникой.