Росія використовує Донбас як полігон для випробовування нового озброєння, - ЗСУ

Росія використовує територію Донецької та Луганської областей, як полігон для випробовування нового озброєння. Ситуація в зоні ООС залишається напруженою та має тенденцію до загострення.

Про це під час зустрічі з командувачем Сухопутних військ ЗС Турецької Республіки заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, передає прес-служба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook .

Сирський зазначив, що ЗС України протистоять терористичному угрупованню, до складу якого входять регулярні підрозділи ЗС РФ.

"Ситуація залишається напруженою і має тенденцію до загострення. Агресор використовує територію Донецької та Луганської областей, як полігон для випробовування нового озброєння", - сказав генерал.

Водночас Україна, за його словами, попри складну ситуацію, досягла значних успіхів в оснащенні Збройних Сил озброєнням та військовою технікою.