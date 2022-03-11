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Россия использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине, - НАТО

Автор: Сергей Новиков

В ходе войны России против Украины российская сторона использует Беларусь как плацдарм для авиаударов. По данным разведки НАТО, на ее территории дислоцируются десятки боевых самолетов, которые принимают участие в налетах на украинские города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что эта информация подтверждается данными, которые собирают самолеты-разведчики НАТО на границе Польши с Украиной.

Как заявил директор по тактике НАТО Дени Гийом, накануне 2-я летная эскадрилья НАТО зафиксировала не менее 12 российских самолетов на аэродромах в Беларуси к северу от Чернобыльской атомной электростанции. Спустя несколько часов не менее девяти из них вторглись в воздушное пространство Украины и направлялись в сторону Киева.

Кроме того, по его словам, в один особенно "активный" день на прошлой неделе силы НАТО зафиксировали около 20 российских самолетов, которые направлялись на Киев из Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь разрешила перевозить по своей железной дороге российские ракеты.

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