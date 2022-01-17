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Россия может использовать паспортизацию на Донбассе для вторжения в Украину, - Зеленский

Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия продолжает массовую раздачу российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Под видом защиты "российских граждан" Москва может вторгнуться в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом "защиты российских граждан", - сказал глава государства в ходе встречи с американскими сенаторами.

Напомним, Россия начала раздачу паспортов жителям ОРДЛО в прошлом году накануне выборов в Государственную думу РФ.

Подробнее о российской паспортизации в ОРДЛО в материале РБК-Украина "Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы".

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