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Росія може використовувати паспортизацію на Донбасі для вторгнення в Україну, - Зеленський

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія продовжує масову роздачу російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Під виглядом захисту "російських громадян" Москва може вторгнутися в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях, прагнучи створити привід для ескалації під виглядом "захисту російських громадян", - сказав глава держави в ході зустрічі з американськими сенаторами.

Нагадаємо, Росія почала роздачу паспортів жителям ОРДЛО минулого року напередодні виборів до Державної думи РФ.

Детальніше про російську паспортизацію в ОРДЛО в матеріалі РБК-Україна "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори".

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