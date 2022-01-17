Росія може використовувати паспортизацію на Донбасі для вторгнення в Україну, - Зеленський

Росія продовжує масову роздачу російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Під виглядом захисту "російських громадян" Москва може вторгнутися в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях, прагнучи створити привід для ескалації під виглядом "захисту російських громадян", - сказав глава держави в ході зустрічі з американськими сенаторами.
Нагадаємо, Росія почала роздачу паспортів жителям ОРДЛО минулого року напередодні виборів до Державної думи РФ.
Детальніше про російську паспортизацію в ОРДЛО в матеріалі РБК-Україна "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори".