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Россия может использовать Беларусь для наступления на Украину, - Госдеп

Автор: Наталья Скороход

Россия может использовать Беларусь для наступления на Украину. Об этом предупредила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Виктории Нуланд в Сенате.

По ее словам, режим Лукашенко проявил себя зависимым от политики Кремля, и это вызывает опасения.

"США наблюдают вероятность того, что по мере того, как Лукашенко становится все более и более зависимым от Кремля и все больше отказывается от суверенитета Беларуси... Россия может фактически использовать белорусскую территорию для наступления на Украину и/или замаскировать свои (военные, - ред.) силы под белорусские силы", - отметила Нуланд..

Напомним, что США пока неизвестно, собирается ли РФ осуществить наступление на Украину. Об этом сообщили в Белом доме.

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