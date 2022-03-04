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Россия использовала почти весь запас ракет комплекса "Калибр"

Автор: Артур Родивилов

Россия использовала почти весь боевой запас ракет комплекса "Калибр". Кроме того, враг потерял большинство группировок для наступления на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Украины в Facebook.

В настоящее время противником производится пополнение запасов.

По данным Генштаба, враг ввел на территорию Украины большую часть созданной для наступления на Украину группировки. Из 117 укомплектованных и снаряженных тактических групп осталось не больше шести, не находящихся на территории нашей страны.

Отмечается, что морально-психологическое состояние этих подразделений находится на низком уровне.

Противник медлит с высадкой десанта в районе Одесса - Затока, проводя демонстрационные действия с целью оттягивания части сил украинских защитников на указанное направление.

В течение дня враг не добился существенных успехов в продвижении вперед и сосредоточил усилия на инженерном оборудовании своих позиций. Оккупанты во время очередной неудачной попытки завладеть Гостомелем столкнулись с украинскими защитниками и потеряли во время боя около 20 единиц техники, потери личного состава уточняются.

По данным Пентагона, российские войска потеряли темп. Пока это не значит, что в их распоряжении не осталось сил.

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