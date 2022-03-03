Россия снизила темп и не стягивает дополнительные войска, - Пентагон
Фото: Россия снизила темп и не стягивает дополнительные войска (Getty Images)
По данным Пентагона, российские войска потеряли темп в последние сутки. Пока это не значит, что в их распоряжении не осталось сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Кроме того, по информации Пентагона, Россия не стягивает никакие дополнительные войска, чтобы привлечь их к войне против Украины.
Признаков подготовки Беларуси к нападению не видно. В ведомстве отметили, что ВСУ сохраняют значительную часть боевого потенциала.
Ранее сообщалось, что пленный оккупант рассказал об указаниях из России - мол, обещали капитуляцию и скорую победу.
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