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Росія використала майже весь запас ракет комплексу "Калібр"

Автор: Артур Родивилов

Росія використовувала майже весь бойовий запас ракет комплексу "Калібр". Крім того, ворог втратив більшість угруповань для наступу на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони України в Facebook.

Зараз противником проводиться поповнення запасів.

За даними Генштабу, ворог ввів на територію України більшу частину створеного для наступу на Україну угруповання. Зі 117 укомплектованих і споряджених тактичних груп залишилося не більше шести, які не знаходяться на території нашої країни.

Відзначається, що морально-психологічний стан цих підрозділів знаходиться на низькому рівні.

Противник зволікає з висадкою десанту в районі Одеса - Затока, проводячи демонстраційні дії з метою відтягування частини сил українських захисників на вказаний напрямок.

Протягом дня ворог не домігся істотних успіхів у просуванні вперед і зосередив зусилля на інженерному обладнанні своїх позицій. Окупанти під час чергової невдалої спроби заволодіти Гостомелем зіткнулися з українськими захисниками і втратили під час бою близько 20 одиниць техніки, втрати особового складу уточнюються.

За даними Пентагону, російські війська втратили темп. Поки це не означає, що в їхньому розпорядженні не залишилося сил.

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