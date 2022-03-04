Росія використала майже весь запас ракет комплексу "Калібр"
Росія використовувала майже весь бойовий запас ракет комплексу "Калібр". Крім того, ворог втратив більшість угруповань для наступу на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони України в Facebook.
Зараз противником проводиться поповнення запасів.
За даними Генштабу, ворог ввів на територію України більшу частину створеного для наступу на Україну угруповання. Зі 117 укомплектованих і споряджених тактичних груп залишилося не більше шести, які не знаходяться на території нашої країни.
Відзначається, що морально-психологічний стан цих підрозділів знаходиться на низькому рівні.
Противник зволікає з висадкою десанту в районі Одеса - Затока, проводячи демонстраційні дії з метою відтягування частини сил українських захисників на вказаний напрямок.
Протягом дня ворог не домігся істотних успіхів у просуванні вперед і зосередив зусилля на інженерному обладнанні своїх позицій. Окупанти під час чергової невдалої спроби заволодіти Гостомелем зіткнулися з українськими захисниками і втратили під час бою близько 20 одиниць техніки, втрати особового складу уточнюються.
За даними Пентагону, російські війська втратили темп. Поки це не означає, що в їхньому розпорядженні не залишилося сил.
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