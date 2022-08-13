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Россия использовала японский бренд для антиукраинской пропаганды: что известно

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Москва, Суббота 13 августа 2022 19:14
Россия использовала японский бренд для антиукраинской пропаганды: что известно Фото: РФ использовала против Украины японский бренд (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает распространять пропаганду, уверяя, что мир устал от войны в Украине. Агрессор использовал для этого японский бренд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Так, 10 августа в российских СМИ появилось изображения якобы билборда японского ресторана. На нем повар закрывает рот украинке с призывом: "Давайте сменим тему - давайте поговорим о вкусных суши".

Изображение оказалось фейковым и не имело никакого отношения к Украине. Эту информацию подтвердила пресс-служба японской компании.

"Компания сообщила, что не поддерживает дискриминацию ни одной из стран или национальностей, и изображение, которое распространяется, не имеет отношения к их компании", - говорится в сообщении.

Россия использовала японский бренд для антиукраинской пропаганды: что известно

Фото: Россия использовала изображение японского бренда против Украины (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Напомним, в Черногории раскритиковали кафе, официанты которого носят униформу с латинской буквой "Z".

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