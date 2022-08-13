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Росія використала японський бренд для антиукраїнської пропаганди: що відомо

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Москва, Субота 13 серпня 2022 19:14
Росія використала японський бренд для антиукраїнської пропаганди: що відомо Фото: РФ використала проти України японський бренд (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Росія продовжує поширювати пропаганду, запевняючи, що світ втомився від війни в Україні. Агресор використав для цього японський бренд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

Так, 10 серпня у російських ЗМІ з'явилося зображення нібито білборду японського ресторану. На ньому кухар затуляє рот українці із закликом: "Давайте змінимо тему - давайте поговоримо про смачні суші".

Зображення виявилось фейковим і не мало ніякого стосунку до України. Цю інформацію підтвердила пресслужба японської компанії.

"Компанія повідомила, що не підтримує дискримінацію жодної з країн чи національностей, і зображення, яке поширюється, не має відношення до їх компанії", - йдеться у повідомленні.

Росія використала японський бренд для антиукраїнської пропаганди: що відомо

Фото: Росія використала зображення японського бренду проти України (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Нагадаємо, у Чорногорії розкритикували кафе, офіціанти якого носять уніформу з латинською літерою "Z".

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