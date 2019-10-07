Россия ищет поводы отложить нормандский саммит, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Предлагалось уже несколько дат встречи в нормандском формате, которые Россия не согласовала

Российская Федерация ищет новые поводы, чтобы встреча лидеров четырех стран в нормандском формате не состоялась. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в программе "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

По его словам, Россия демонстрирует неготовность принять участие в саммите "нормандской четверки".

"На сегодняшний день я не вижу заинтересованности России во встрече. Как минимум за это время встреча откладывается дальше и дальше. Первый раз слышали про техническую невозможность Путина приехать, хотя два лидера предложили и дата была предложена французами", - сказал Пристайко.

Сейчас же, по его словам предлагаются новые даты, но Россия до сих пор не ответила.

"Сейчас три лидера - наш президент, французский и немецкий канцлер готовы. Предлагается новый набор дат. Пока до этого времени мы не слышим от России готовности встретиться в этом формате саммита", - сообщил глава МИД.

Напомним, на прошлой неделе помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что саммит в нормандском формате вряд ли состоится в октябре из-за якобы напряженного графика Владимира Путина. По словам Ушакова, сроки проведения саммита еще не обсуждались.