Россия инсценировала удары по "администрации" Пушилина в Донецке, - ISW

По их данным, в момент обстрела Пушилин отсутствовал.

"Российские СМИ представили атаку как прямой украинский удар по правительственному зданию "ДНР", потенциально с целью создания информационных условий для ответных ударов по украинским правительственным зданиям в День Независимости", - говорится в сообщении.

Институт изучения войны выяснил, что предположительно командиры военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину.

ISW отмечает также, что российские власти развертывают силы безопасности в Луганской области, вероятно, в ответ на уменьшение поддержки войны и рост нежелания воевать среди луганчан.

Развертывание российскими властями подразделений Росгвардии для обеспечения безопасности в оккупированной Луганской области отвлекает эти силы от операций в других местах Украины, что, вероятно, способствует более широкой неспособности России превратить ограниченные тактические достижения в оперативные успехи.

Непроверенные источники сообщили, что командиры российских военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину, минуя Министерство обороны (МО) России и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в системе командования.

Кроме того, институт со ссылкой на собранные данные предполагает, что министр обороны России Сергей Шойгу потерял доверие Путина после провалившейся начальной фазы полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на заверения Шойгу о скорой победе.

Ключевые выводы аналитиков института:

Источники в российском правительстве подтвердили, что российские власти вывозят украинских детей в Россию и отдают на усыновление их российскими семьями.

Российские власти развертывают силы безопасности в Луганской области, вероятно, в ответ на уменьшение поддержки войны и рост нежелания воевать среди луганчан. Такое развертывание отвлекает эти силы от операций в других местах Украины, что, вероятно, способствует более широкой неспособности России превратить ограниченные тактические достижения в оперативные успехи.

Российские официальные лица, возможно, провели "фальшивое мероприятие" в Донецке, чтобы оправдать нападения на украинские правительственные постройки в День Независимости Украины.

Оккупационные войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута, к северо-западной окраине города Донецка и к юго-западу от города Донецка.

Войска РФ достигли ограниченных успехов к востоку от города Николаева и северо-западе Херсонской области.

В Херсонской области украинские войска продолжали наносить удары по российским военным средствам и наземным путям связи.

Регионы русской Федерации продолжают увеличивать единовременные денежные надбавки призывникам и, возможно, завлекают на должности кадры без военного опыта.

Украинская партизанская деятельность продолжает тормозить российскую оккупационную деятельность.

Как сообщалось, на окраине оккупированного Донецка загорелась база российского интернационального батальона "Пятнашка". На территории базы взрывались боеприпасы.

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