Россия инсценировала удары по "администрации" Пушилина в Донецке, - ISW

Российские оккупанты инсценировали обстрел "администрации" главаря "ДНР" Дениса Пушилина в Донецке, чтобы оправдать удары по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
По их данным, в момент обстрела Пушилин отсутствовал.
"Российские СМИ представили атаку как прямой украинский удар по правительственному зданию "ДНР", потенциально с целью создания информационных условий для ответных ударов по украинским правительственным зданиям в День Независимости", - говорится в сообщении.
ISW отмечает также, что российские власти развертывают силы безопасности в Луганской области, вероятно, в ответ на уменьшение поддержки войны и рост нежелания воевать среди луганчан.
Развертывание российскими властями подразделений Росгвардии для обеспечения безопасности в оккупированной Луганской области отвлекает эти силы от операций в других местах Украины, что, вероятно, способствует более широкой неспособности России превратить ограниченные тактические достижения в оперативные успехи.
Непроверенные источники сообщили, что командиры российских военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину, минуя Министерство обороны (МО) России и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в системе командования.
Кроме того, институт со ссылкой на собранные данные предполагает, что министр обороны России Сергей Шойгу потерял доверие Путина после провалившейся начальной фазы полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на заверения Шойгу о скорой победе.
Ключевые выводы аналитиков института:
Как сообщалось, на окраине оккупированного Донецка загорелась база российского интернационального батальона "Пятнашка". На территории базы взрывались боеприпасы.
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