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Россия инсценировала удары по "администрации" Пушилина в Донецке, - ISW

Фото: Россия инсценировала удары по "администрации" Пушилина в Донецке (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты инсценировали обстрел "администрации" главаря "ДНР" Дениса Пушилина в Донецке, чтобы оправдать удары по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По их данным, в момент обстрела Пушилин отсутствовал.

"Российские СМИ представили атаку как прямой украинский удар по правительственному зданию "ДНР", потенциально с целью создания информационных условий для ответных ударов по украинским правительственным зданиям в День Независимости", - говорится в сообщении.

Институт изучения войны выяснил, что предположительно командиры военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину.

ISW отмечает также, что российские власти развертывают силы безопасности в Луганской области, вероятно, в ответ на уменьшение поддержки войны и рост нежелания воевать среди луганчан.

Развертывание российскими властями подразделений Росгвардии для обеспечения безопасности в оккупированной Луганской области отвлекает эти силы от операций в других местах Украины, что, вероятно, способствует более широкой неспособности России превратить ограниченные тактические достижения в оперативные успехи.

Непроверенные источники сообщили, что командиры российских военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину, минуя Министерство обороны (МО) России и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в системе командования.

Кроме того, институт со ссылкой на собранные данные предполагает, что министр обороны России Сергей Шойгу потерял доверие Путина после провалившейся начальной фазы полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на заверения Шойгу о скорой победе.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Источники в российском правительстве подтвердили, что российские власти вывозят украинских детей в Россию и отдают на усыновление их российскими семьями.
  • Российские власти развертывают силы безопасности в Луганской области, вероятно, в ответ на уменьшение поддержки войны и рост нежелания воевать среди луганчан. Такое развертывание отвлекает эти силы от операций в других местах Украины, что, вероятно, способствует более широкой неспособности России превратить ограниченные тактические достижения в оперативные успехи.
  • Российские официальные лица, возможно, провели "фальшивое мероприятие" в Донецке, чтобы оправдать нападения на украинские правительственные постройки в День Независимости Украины.
  • Оккупационные войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута, к северо-западной окраине города Донецка и к юго-западу от города Донецка.
  • Войска РФ достигли ограниченных успехов к востоку от города Николаева и северо-западе Херсонской области.
  • В Херсонской области украинские войска продолжали наносить удары по российским военным средствам и наземным путям связи.
  • Регионы русской Федерации продолжают увеличивать единовременные денежные надбавки призывникам и, возможно, завлекают на должности кадры без военного опыта.
  • Украинская партизанская деятельность продолжает тормозить российскую оккупационную деятельность.

Как сообщалось, на окраине оккупированного Донецка загорелась база российского интернационального батальона "Пятнашка". На территории базы взрывались боеприпасы.

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Пушилин