Росія інсценувала удари по "адміністрації" Пушиліна в Донецьку, - ISW

За їхніми даними, в момент обстрілу Пушилін був відсутній.

"Російські ЗМІ представили атаку як прямий український удар по урядовій будівлі "ДНР", потенційно з метою створення інформаційних умов для відповідних ударів по українських урядових будівлях в День Незалежності", - йдеться в повідомленні.

Інститут вивчення війни з'ясував, що імовірно командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну.

ISW зазначає також, що російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни і зростання небажання воювати серед луганчан.

Розгортання російською владою підрозділів Росгвардії для забезпечення безпеки в окупованій Луганській області відвертає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє більш широкій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи.

Неперевірені джерела повідомили, що командири російських військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, минаючи Міністерство оборони (МО) Росії і начальника Генерального штабу Валерія Герасимова в системі командування.

Крім того, інститут з посиланням на зібрані дані припускає, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну, попри запевнення Шойгу про швидку перемогу.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Джерела в російському уряді підтвердили, що російська влада вивозить українських дітей до Росії і віддає на усиновлення їх російськими сім'ями.

Російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни і зростання небажання воювати серед луганчан. Таке розгортання відвертає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє більш широкій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи.

Російські офіційні особи, можливо, провели "фальшивий захід" в Донецьку, щоб виправдати напади на українські урядові споруди в День Незалежності України.

Окупаційні війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута, на північно-західній околиці міста Донецька і на північний захід від міста Донецька.

Війська РФ досягли обмежених успіхів на схід від міста Миколаєва та північному заході Херсонської області.

У Херсонській області українські війська продовжували завдавати ударів по російських військових засобах і наземних шляхах зв'язку.

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Українська Партизанська діяльність продовжує гальмувати російську окупаційну діяльність.

Як повідомлялося, на околиці окупованого Донецька загорілася база російського інтернаціонального батальйону "Пятнашка". На території бази вибухали боєприпаси.

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