Росія інсценувала удари по "адміністрації" Пушиліна в Донецьку, - ISW

Російські окупанти інсценували обстріл " адміністрації "ватажка" ДНР " Дениса Пушиліна в Донецьку, щоб виправдати удари по українських урядових будівлях 24 серпня, в День Незалежності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
За їхніми даними, в момент обстрілу Пушилін був відсутній.
"Російські ЗМІ представили атаку як прямий український удар по урядовій будівлі "ДНР", потенційно з метою створення інформаційних умов для відповідних ударів по українських урядових будівлях в День Незалежності", - йдеться в повідомленні.
ISW зазначає також, що російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни і зростання небажання воювати серед луганчан.
Розгортання російською владою підрозділів Росгвардії для забезпечення безпеки в окупованій Луганській області відвертає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє більш широкій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи.
Неперевірені джерела повідомили, що командири російських військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, минаючи Міністерство оборони (МО) Росії і начальника Генерального штабу Валерія Герасимова в системі командування.
Крім того, інститут з посиланням на зібрані дані припускає, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну, попри запевнення Шойгу про швидку перемогу.
Ключові висновки аналітиків інституту:
Як повідомлялося, на околиці окупованого Донецька загорілася база російського інтернаціонального батальйону "Пятнашка". На території бази вибухали боєприпаси.
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