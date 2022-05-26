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Россия имеет еще много оружия, следующие несколько недель будут очень тяжелыми, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

У российских оккупантов пока еще остается много оружия. Поэтому следующие несколько недель войны будут очень тяжелыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

Он отметил, Россия изменила тактику, сосредоточив войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей, планируя выйти на их административные границы.

"Неправильно недооценивать силу врага. Стратегические планы России остаются неизменными - уничтожить Украину как государство. Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны РФ больше не возникала, должны уничтожить "вторую армию" мира, а подвиг защитников Мариуполя и "Азовстали" войдет в историю", - написал Данилов.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский спрогнозировал нелегкие ближайшие недели войны с РФ, а также назвал районы главных противостояний с агрессором.

Добавим, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, наступила новая фаза войны, которая продлится месяц-полтора, пока не придет помощь от западных партнеров.

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СНБОАлексей ДаниловВойна России против Украины