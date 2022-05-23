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Альтернативы нет. Ближайшие недели будут сложными, нужно бороться, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Понедельник 23 мая 2022 23:07
Альтернативы нет. Ближайшие недели будут сложными, нужно бороться, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский спрогнозировал нелегкие ближайшие недели войны с РФ, а также назвал районы главных противостояний с агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

Зеленский отметил, что войска РФ пытаются создать картинку полного контроля над захваченными районами. Там они укрепляют позиции и подтягивают резервы.

"Российские оккупанты очень стараются показать, что они якобы не отдадут захваченные районы Харьковской области. Не отдадут Херсонщину, оккупированную территорию Запорожской области и Донбасса. Где-то наступают. Куда-то подтягивают резервы. Где-то пытаются укрепить позиции", – заявил президент.

Глава государства признал наступление тяжелого периода войны. Однако, по его мнению, украинцы лишены альтернатив и должны победить.

"Ближайшие недели войны будут сложными. И мы должны в этом отдавать себе отчет. Но у нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться. Бороться и победить. Освободить нашу землю и наших людей. Потому что оккупанты хотят забрать у нас не просто что-то, а все, что у нас есть. Включая право на жизнь для украинцев", – резюмировал Зеленский.

К слову, президент Зеленский заявил о необходимости заключения договора безопасности Украины с надежными партнерами.

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