Россия хотела, чтобы Беларусь передала ей 95% власти, - посол

Фото: Владимир Семашко (minsknews.by)

Беларусь должна была б передать власть в рамках интеграции с Россией

В прошлом году Российская Федерация предлагала, чтобы Беларусь в рамках интеграции передала на наднациональный уровень 95% власти. В Минске были недовольны таким предложением Кремля.

Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает агентство "БелТА".

По словам Семашко, это предложение было высказано Россией во время переговоров в Сочи в феврале 2019 года. Это было первое предложение России по интеграции с Беларусью.

"Президент (Лукашенко) пригласил меня, и я говорю: ну это полное "руки вверх" называется. Там было: все отдать наверх и, по-моему, оставалось несколько моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть", - отметил он.

Также, Семашко объявил о возобновлении переговоров с Россией об углублении интеграции. Посол подчеркнул, что передача полномочий в рамках интеграции на наднациональный уровень должна происходить без ущерба суверенитету Беларуси.

"Сегодня речь идет о новом позиционировании, повышении конкурентоспособности, поддержки продвижения экспорта товаров на рынки третьих стран", - добавил посол.

Отметим, ранее белорусский посол заявлял, что до конца этого года планируется заседание союзного Совета министров, на котором хотят возобновить работу по согласованию интеграционной "дорожной карты".

Переговоры об углубленной интеграции Беларуси с Россией и создании единого союзного государства начались в прошлом году.

Тогда Лукашенко заявлял, что Беларусь готова присоединиться к России, но без принуждения и на равных условиях.

Осенью 2019 года проект интеграции Беларуси с Россией передали на рассмотрение Лукашенко.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий