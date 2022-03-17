"Россия хочет усидеть на двух стульях": МИД об отказе Кремля от решения суда Гааги
Российской Федерации не удастся избежать ответственности за преступления, которые она совершила против украинского народа. Если Россия отказывается от норм международного права, то пусть тогда выходит и из Совбеза ООН.
Такое заявление в комментарии РБК-Украина сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Представитель МИД отреагировал на сегодняшнее заявление Кремля о том, что Россия не собирается выполнять требования Международного суда Гааги, который обязал Москву немедленно прекратить боевые действия против Украины.
"Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой - продолжать пользоваться привилегиями международного права. Но нельзя махать как собака хвостом. Отказываясь выполнять решение Международного суда, Россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего права вето в Совбезе, а также иммунитетов", - сказал Николенко.
Как подчеркнул спикер МИД, утверждения РФ об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать иск Украины, а соответственно и его исполнять, являются ничтожными.
"Несмотря на попытки свободно интерпретировать решение Международного суда ООН, России не удастся избежать ответственности за ее преступления против украинского народа", - резюмировал он.
Напомним, 16 марта Международный суд в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины.
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