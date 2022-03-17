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"Россия хочет усидеть на двух стульях": МИД об отказе Кремля от решения суда Гааги

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Киев, Четверг 17 марта 2022 18:51
"Россия хочет усидеть на двух стульях": МИД об отказе Кремля от решения суда Гааги Фото: МИД Украины прокомментировал заявление Кремля относительно решения суда Гааги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российской Федерации не удастся избежать ответственности за преступления, которые она совершила против украинского народа. Если Россия отказывается от норм международного права, то пусть тогда выходит и из Совбеза ООН.

Такое заявление в комментарии РБК-Украина сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Представитель МИД отреагировал на сегодняшнее заявление Кремля о том, что Россия не собирается выполнять требования Международного суда Гааги, который обязал Москву немедленно прекратить боевые действия против Украины.

"Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой - продолжать пользоваться привилегиями международного права. Но нельзя махать как собака хвостом. Отказываясь выполнять решение Международного суда, Россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего права вето в Совбезе, а также иммунитетов", - сказал Николенко.

Как подчеркнул спикер МИД, утверждения РФ об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать иск Украины, а соответственно и его исполнять, являются ничтожными.

"Несмотря на попытки свободно интерпретировать решение Международного суда ООН, России не удастся избежать ответственности за ее преступления против украинского народа", - резюмировал он.

Напомним, 16 марта Международный суд в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины.

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